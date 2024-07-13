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娛樂 最新消息

遭港姊小三奪愛！鄭秀文隱忍5年 終於放閃老公許志安

鄭秀文昨晚開唱（左），許志安擔任嘉賓。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰／綜合報導〕香港天后鄭秀文2019年被老公許志安背叛，冒出「港姊小三」黃心穎，雖然鄭秀文早已原諒另一半，兩人卻等了5年直到昨晚才在演唱會合體，閃瞎大票粉絲。

鄭秀文去年確診新冠病毒，無奈把演唱會延期至今年，昨晚她在紅館開唱，感性答謝粉絲，「等了一年，謝謝你們沒有選擇退票，繼續支持我！」這次她共舉辦13場「You & Mi世界巡迴演唱會」，首場嘉賓就邀來許志安助陣。

在鄭秀文演唱《世紀末煙花》之前，感嘆環境改變、天氣變化，世界有些動盪不安，認為要好好活在當下，對於人事最重要的兩字就是「珍惜」。

隨後許志安從升降台出場，以鋼琴為她彈奏《世紀末煙花》，本來因為場燈太暗沒人發現，直到唱了一半許志安才站起身與鄭秀文合唱，引爆滿場歌迷尖叫，可惜他們在台上沒有對話，演出後僅有隔空微笑致意。

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