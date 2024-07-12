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娛樂 日韓

0瑕疵！aespa日本成員Giselle皮膚超嫩 「1處黑黑的」惹網心疼

韓國女團aespa日本籍成員Giselle話題不低。（翻攝自Instagram@aerichandesu）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團aespa近期聲名大噪，討論度頗高，更將連續三天來台灣開演唱會，而其中日本成員Giselle貼出自己素顏照片，可見她皮膚相當好，但其中一處黑黑的，疑似受傷讓MY（aespa粉絲名）超心疼。

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Giselle素顏模樣相當美麗，皮膚十分好，但臉頰顴骨黑黑處讓人擔心是否受傷。（翻攝自Instagram@aerichandesu）

Giselle貼出多張素顏照寫下「洗乾淨了」，照片中可見，她沒上裝的皮膚吹彈可破，白皙皙的保養相當好，但臉頰接近顴骨處，疑似有受傷黑黑的模樣，不禁成為網友的焦點。

MY認為Giselle素顏更漂亮，但對於她臉頰有黑黑的地方十分擔心。（翻攝自Instagram@aerichandesu）

網友們對於Giselle的素顏模樣讚嘆有加，但她的顴骨「黑黑處」反倒讓MY擔心：「Giselle妳還好嗎！？」、「Giselle妳不化妝更漂亮，但是黑黑的怎麼了？是受傷嗎？」該組照片超過103萬人按讚關心。

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