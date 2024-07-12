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娛樂 日韓

又創紀錄！TWICE 2015年出道曲「破5億點閱」大關

ONCE們紛紛祝賀TWICE再創紀錄。（美聯社）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕恭喜！就在今（12）天TWICE 9年前的出道曲《Like OOH-AHH（OOH-AHH하게）》突破5億點閱大關，官方發文祝賀，吸引大批ONCE（TWICE粉絲名）湧入。

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韓國女團TWICE聲量頗高，每每出歌都掀起話題。（翻攝自TWICE臉書）

TWICE官方帳號表示，TWICE出道歌曲《Like OOH-AHH（OOH-AHH하게）》在YouTube頻道上突破了5億點閱的大關，並十分感謝ONCE們的努力，才能走到這一步輝煌的時刻。

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TWICE九年前出道歌曲《Like OOH-AHH（OOH-AHH하게）》在YouTube突破5億點閱。（翻攝自TWICE臉書）

而ONCE們看見TWICE知名出道歌曲突破5億點閱，紛紛留言祝賀：「恭喜！這首歌擁有最棒的Dance Break！」、「真的是很經典的一支MV！」、「各位女王們恭喜呀！」

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