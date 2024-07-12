疑李坤城離世打擊太大！林靖恩「偷竊被逮」 20年未回老家

林靖恩被老家鄰居爆料感覺精神狀況不穩定。（翻攝自Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕與已故音樂人李坤城談「爺孫戀」的林靖恩，在丈夫去世後，疑似受到打擊，曾出現多次脫序行為被移送警局，10日深夜還偷吃民眾的外送炸醬麵，被警方依竊盜罪嫌移送法辦。據悉，林靖恩近日已回到老家居住，雖然阿嬤否認，但附近鄰居表示常看到林靖恩到處閒晃，嘗試和她聊天基本上是雞同鴨講，精神狀況疑似不穩定。

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有人認為林靖恩（左）因為爺孫戀丈夫李坤城（右）逝世而打擊太大。（翻攝自臉書）

據傳，林靖恩阿嬤表示孫女已經有20年未回家，不清楚她現在的狀況，但其實林靖恩涉嫌偷竊的大樓距離老家僅有50公尺，而住在林靖恩老家附近的鄰居說，常見到林靖恩在附近閒晃，可見其精神狀況不佳，曾經嘗試和她聊天想打開她的心扉，但會雞同鴨講，像是在「不同維度空間」。

林靖恩10日偷吃民眾外送餐點被報案。（翻攝自Threads）

值得一提的是，林靖恩在10日深夜偷吃民眾的外送餐點，警方接獲報案後至現場，林靖恩表示會支付該餐點之金額，來補償洪男損失，並現場交付新臺幣237元，事後洪男透露不予追究不願提告，但林靖恩的行為涉及刑法竊盜罪，警方也將她帶回所內偵辦。

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