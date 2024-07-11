阿翔說錯話？錄影突遭楊繡惠甩巴掌

阿翔笑虧楊繡惠是演藝圈火雞母。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠與顏永烈主持民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，本週節目來到嘉義中埔，體驗當火雞達人。阿翔虧楊繡惠很適合介紹火雞，因為她是演藝圈的火雞母最符合「噪音高、罵人等級高、年紀高」，讓楊繡惠氣到高八度否認，還當場給阿翔來一巴掌，還要阿翔跟她說對不起，果真是演藝圈火雞母。

在職人介紹下要大家幫忙檢查小火雞身體並幫忙把屎把尿，還要幫火雞鋪床，要將米糠在雞舍中，利用米糠吸收糞便中的濕氣，讓火雞可以在乾爽的環境下成長，而一間雞舍需要鋪100袋，阿翔驚呼一個人要搬25包，體力跟耐力考驗讓藝人們大喊吃不消，更能體會這份工作的辛苦。

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籃籃（左二）品嘗雞胇。（民視提供）

阿翔（中）遭楊繡惠（左起）、顏永烈、籃籃打。（民視提供）

工作告一段落後，職人端出美國感恩節才會有的烤火雞大餐犒賞藝人們一整天的辛勞，阿翔將碩大的雞腿一口咬下，Q彈緊實又多汁的口感讓人吮指回味，火雞肉有個特殊成分色胺酸，吃了會快樂，讓大家心情好，此外職人特別又準備的獨家料理「火雞雞胇」，KING SIZE的雞胇讓籃籃興奮不已，迫不及待將它一口吃進嘴裡，籃籃興奮說沒看過尺寸這麼大的「胇」，多汁口感在嘴巴爆漿開，沒想到顏永烈看著籃籃吃進嘴裡，歪樓表示「吃在妳身、痛在我心」，讓全場爆笑。

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