韓千萬YTR遭男友拍不雅片！「施暴音檔」淒厲哀嚎：饒了我

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓吃貨正妹「Tzuyang」（쯔양）創立YouTube頻道5年以來累積千萬訂閱人次。近日，她痛訴遭到前任威脅長達4年，至少被勒索韓幣40億元（約台幣1億元），遭到各種暴力對待，甚至被偷拍不雅影片，她透過律師公開過往觸目驚心的傷照，只是在調查過程中，前男友自殺身亡，沒了加害者，只剩受害者。

Tzuyang直播痛訴遭前任凌虐勒索。（翻攝自YT、IG）

在直播中，她表示在未創立頻道時遇到前任，而前任交往初期對她照顧得無微不至，但後期卻變了調。她控訴男生後期偷拍不雅片，要她去自己酒店工作，還要求賺到的錢要上繳，當她不願繼續工作，男友就以暴力相對，於是她開啟YouTuber的生活「用頻道賺錢」。

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威脅訊息。（翻攝自YT）

而開啟YouTube頻道後，前任創立一家公司，強迫她簽下7比3對分的合約，在頻道5年經營下，有4年被打著工作勒索40億元，而後她將所有存款給對方，要求對方離開，對方還找上女方好友威脅將近2億韓元。事後，她透過法律訴求以性暴力、施暴、勒索等罪名向A男提出刑事訴訟，怎料A男在調查過程中輕生身亡，案件則沒有公訴權被迫結案。

律師面色沉重，放上Tzuyang遭施虐照。（翻攝自YT）

直播中，她透過律師公開證據，其中包含過去法院提告書、威脅訊息、全身瘀青的照片，以及她遭到暴打過程中的錄音音檔，只聽見她被打到不斷慘叫，其中夾雜著啜泣聲，哭著痛喊「請你饒了我」，令人聽得毛骨悚然。

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