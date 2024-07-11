晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

（連線訪問）Super Junior喊奪台灣灶腳大賽冠軍！始源必吃竟不是鼎王

Super Junior接受台灣媒體訪問，訪問過程中依然吵吵鬧鬧。（iMe TW提供）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕韓流帝王Super Junior即將在8月16日至18日於小巨蛋開唱，3天門票全數賣光光，讓人再次見識到台灣E.L.F.（粉絲名）的超強威力。Super Junior難得接受台媒訪問，厲旭聽聞3天全賣光消息，驚呼「真的嗎？」而銀赫則忍住身體不適，送上飛吻喊出「老婆」。

Super Junior銀赫（後排右一）忍住身體不適，為台灣粉絲送上飛吻。（iMe TW提供）

來台灣就像是走灶腳的Super Junior，最近在「台灣灶腳大賽」中被MAMAMOO趕上，對於粉絲希望Super Junior成為2024年最常到訪台灣的韓星，東海直言「這是很有可能的」，「因為SJ去不了的話，就小分隊去，小分隊去不了就SOLO去，而且說不定SJ成員中可能有拍電視劇、拍廣告的機會！」神童笑說：「《想見你2》那種嗎？」東海強調SJ一定會成為KPOP藝人中到訪台灣最多次的團體。

Super Junior始源被問到來台必吃，竟回答便當，而不是鼎王。（iMe TW提供）

對台灣也是熟門熟路的他們，詢問「最愛吃鼎王麻辣鍋」的始源，來必吃的食物是什麼？始源竟回答便當，「突然想到的是便當，台灣便當很好吃，在超商賣的便當非常好吃！還有珍珠奶茶。」圭賢則用中文說「半糖去冰」，來台是要喝一下。

Super Junior東海希望成為台灣灶腳大賽冠軍。（iMe TW提供）

被問到對SJ來說，台灣E.L.F.對他們的意義？利特CUE K.R.Y.三人回應，藝聲認為就是LOVE，沒有任何理由就是愛，厲旭則形容台灣E.L.F.像是日記本，「總是每天寫著去紀錄，成為回憶之後，又想要拿出來看，總是在身邊的日記本。」圭賢則認為是存在的理由，有台灣E.L.F.在，他們才能以歌手身分在台灣演出，「如果不是這樣，我應該只會過去吃東西而已。」

Super Junior厲旭稱台灣粉絲就像日記本。（iMe TW提供）

圭賢也提到，每次大家都會準備很多應援活動，「我覺得這次不需要準備很大的應援活動，因為我們準備了相當多的東西」，雖然是這麼說，但圭賢語氣中感覺充滿期待。而神童也忍不住說，每次來台灣就想看排字卡應援，圭賢最後又有些傲嬌地說「但我們是不會期待的，請不要有任何負擔的來吧」。

至於來灣想拍什麼樣的節目，始源推藝聲到101大樓拍TikTok，拍一下台灣受歡迎的內容，利特則說跳糖葫蘆challenge，圭賢則想去淡水。

Super Junior神童稱或許有機會來拍《想見你2》。（iMe TW提供）

最後他們歡迎大家一同參加「SUPER SHOW SPIN-OFF ： Halftime」與他們同歡，利特也分享最感動的瞬間就是現在，「即將見大家之前的恐懼、悸動、顫抖及緊張，我想這可能就是讓我們能長久做下去的動力。」一席話回應出道18年團體凝聚力最強的秘訣，不過利特不免又被神童吐槽「回答的真是老套」，滿滿的SJ吵鬧氣氛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中