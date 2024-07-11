（連線訪問）Super Junior喊奪台灣灶腳大賽冠軍！始源必吃竟不是鼎王

Super Junior接受台灣媒體訪問，訪問過程中依然吵吵鬧鬧。（iMe TW提供）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕韓流帝王Super Junior即將在8月16日至18日於小巨蛋開唱，3天門票全數賣光光，讓人再次見識到台灣E.L.F.（粉絲名）的超強威力。Super Junior難得接受台媒訪問，厲旭聽聞3天全賣光消息，驚呼「真的嗎？」而銀赫則忍住身體不適，送上飛吻喊出「老婆」。

Super Junior銀赫（後排右一）忍住身體不適，為台灣粉絲送上飛吻。（iMe TW提供）

來台灣就像是走灶腳的Super Junior，最近在「台灣灶腳大賽」中被MAMAMOO趕上，對於粉絲希望Super Junior成為2024年最常到訪台灣的韓星，東海直言「這是很有可能的」，「因為SJ去不了的話，就小分隊去，小分隊去不了就SOLO去，而且說不定SJ成員中可能有拍電視劇、拍廣告的機會！」神童笑說：「《想見你2》那種嗎？」東海強調SJ一定會成為KPOP藝人中到訪台灣最多次的團體。

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Super Junior始源被問到來台必吃，竟回答便當，而不是鼎王。（iMe TW提供）

對台灣也是熟門熟路的他們，詢問「最愛吃鼎王麻辣鍋」的始源，來必吃的食物是什麼？始源竟回答便當，「突然想到的是便當，台灣便當很好吃，在超商賣的便當非常好吃！還有珍珠奶茶。」圭賢則用中文說「半糖去冰」，來台是要喝一下。

Super Junior東海希望成為台灣灶腳大賽冠軍。（iMe TW提供）

被問到對SJ來說，台灣E.L.F.對他們的意義？利特CUE K.R.Y.三人回應，藝聲認為就是LOVE，沒有任何理由就是愛，厲旭則形容台灣E.L.F.像是日記本，「總是每天寫著去紀錄，成為回憶之後，又想要拿出來看，總是在身邊的日記本。」圭賢則認為是存在的理由，有台灣E.L.F.在，他們才能以歌手身分在台灣演出，「如果不是這樣，我應該只會過去吃東西而已。」

Super Junior厲旭稱台灣粉絲就像日記本。（iMe TW提供）

圭賢也提到，每次大家都會準備很多應援活動，「我覺得這次不需要準備很大的應援活動，因為我們準備了相當多的東西」，雖然是這麼說，但圭賢語氣中感覺充滿期待。而神童也忍不住說，每次來台灣就想看排字卡應援，圭賢最後又有些傲嬌地說「但我們是不會期待的，請不要有任何負擔的來吧」。

至於來灣想拍什麼樣的節目，始源推藝聲到101大樓拍TikTok，拍一下台灣受歡迎的內容，利特則說跳糖葫蘆challenge，圭賢則想去淡水。

Super Junior神童稱或許有機會來拍《想見你2》。（iMe TW提供）

最後他們歡迎大家一同參加「SUPER SHOW SPIN-OFF ： Halftime」與他們同歡，利特也分享最感動的瞬間就是現在，「即將見大家之前的恐懼、悸動、顫抖及緊張，我想這可能就是讓我們能長久做下去的動力。」一席話回應出道18年團體凝聚力最強的秘訣，不過利特不免又被神童吐槽「回答的真是老套」，滿滿的SJ吵鬧氣氛。

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