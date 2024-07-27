NHK美女主播奧運轉播「外套內一片肉色」 掀日網熱議：沒穿衣服？

中川安奈擔任巴黎奧運特派記者。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本NHK主播中川安奈因擁有傲人上圍，登上主播台後擁有高人氣，先前更因一張把胸部放在桌上的照片爆紅，被粉絲稱為「峰不二子」。近日她到巴黎擔任奧運特派員，而她在開幕式當天所穿的服裝卻意外掀起話題。

中川安奈轉播時穿的服裝意外掀起討論。（翻攝自X）

中川安奈與前體操運動員內村航平及女演員杏，在特羅卡德廣場進行奧運開幕式的轉播，可見中川安奈身穿白色西裝外套，裡面搭配米色貼身上衣，沒想到似乎因為照明影響，讓她的膚色與上衣融為一體，乍看之下就像沒穿衣服，讓不少網友嚇得驚呼，「只有我看到了嗎？」、「從遠處看像是只穿了外套」、「一瞬間我還以為主播沒穿衣服，真是嚇了一跳」。

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中川安奈擁有傲人身材。（翻攝自IG）

事實上，中川安奈在2016年加入NHK電視台，憑藉亮麗外型及魔鬼身材，備受觀眾喜愛，IG帳號創立短短1年，就超過6萬粉絲追蹤，不過在今年3月卸任晨間節目《早安一刻》的主持棒後，她的IG就不再更新任何動態，被知情人士爆出，由於在社群上傳過多引發遐想的清涼照，受到電視台高層關注並口頭警告，才選擇在社群平台銷聲匿跡。

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