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娛樂 日韓

嫩妻認偷吃！帶小王回家「三人行」 綠帽夫反應驚呆眾人

Soy王子（左圖）拍片紀錄與嫩妻（右圖左）、小王（右圖右）三人行的生活。（組合照，翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本料理網紅「Soy王子」結婚近三年，沒想到妻子在一趟留學期間，於當地結識了一名新歡，學成歸國更提議將新歡帶回家組成「三人行」，令人意外的是「Soy王子」不但沒有暴跳如雷，甚至張開雙臂歡迎，最後更由衷感謝「小王」加入，讓許多網友得知後都瞠目結舌。

「Soy王子」透露小6歲的妻子今年1月赴澳洲留學，上月13日妻子哭著主動表明給他戴綠帽，泣訴：「我對不起你老公！」也透露「小王」同為日本人。不僅如此，妻子更提議返國時打算邀「小王」一同回家，並加入他們變成「三人行」，不過時間只為期一週。

沒想到，「Soy王子」當下不僅沒有翻臉，反倒欣然接受並安慰說：「我的妻子有男朋友了，這真是太好了！」更認為妻子的行為根本算不上偷吃、出軌。本月3日是「小王」的生日，雖然兩人還沒見過面，他仍準備了一份禮物要送給對方，並於12日正式與妻子、「小王」同居。

Soy王子（左圖右）大方接納小王（左圖左），並與留學歸國的嫩妻（右圖）擁抱。（組合照，翻攝自X）

「Soy王子」也將三人日常的相處畫面公開，透露三人在同居期間相處十分融洽，更大方表示：「妻子在海外生活不易，新男友能夠陪伴在旁並給予支持，我真誠地表示感謝！」他認為妻子會跟「小王」交往，說明對方是一位非常有趣的人，因此當時才會期待與對方相處，消息曝光也令日本網友們大感不可思議，紛紛看傻了眼。

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