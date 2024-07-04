北市招手劉德華攻大巨蛋？蔣萬安點名今年這些大咖來台北

「華仔」劉德華相隔11年也要來台開唱，將於台北小巨蛋連唱4天。媒體關注未來大巨蛋是否可能向劉德華招手？台北市長蔣萬安對此未正面回應，但提到接下來台北的各項演唱會，幾乎每週都非常精采，期待吸引更多好朋友前來。 （記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕繼歌神張學友之後，香港四大天王之一的「華仔」劉德華相隔11年也要來台開唱，將從10月31日起至11月3日，於台北小巨蛋連唱4天。媒體關注未來大巨蛋是否可能向劉德華招手？台北市長蔣萬安對此未正面回應，但提到接下來台北的各項演唱會，幾乎每週都非常精采，能吸引更多好朋友前來。

蔣萬安今上午出席捷運萬大線第一期台北市區段隧道貫通典禮，會前受訪表示，非常歡迎劉德華再度來到台北，市府非常期待，除了劉德華，先前張學友來開唱，也引起很大的關注，此外接下來進入暑假，還有包含宇多田光、Super Junior等，都會到台北舉辦演唱會。

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他提到，今年光上半年來台北的大咖就有IU、還有Baby Monster，泫雅之後也會在大巨蛋的職棒賽事中登台，此外下半年還有ITZY等，都是年輕人非常喜愛的國際級歌手、團體，能夠帶動更多的活動，吸引到國內外的歌迷前來，推動經濟能夠蓬勃發展，都是讓市民感受到身處在這個城市非常幸福的一件事。

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