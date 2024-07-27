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娛樂 最新消息

坤達外景出狀況！「Call out歐弟遭拒」 慘況曝光

《綜藝玩很大》丟包任務是一行人要自行想辦法到屏東。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《綜藝玩很大》本週帶著來賓阿Ben、林曜晟、穎樂，王品澔、王心恬、無尊以及《原子少年》人氣男團Ozone，一同前進大巨蛋，成為台灣第一個正式在臺北大巨蛋插旗成功的綜藝節目。來賓們在毫不知情的狀況下戴著眼罩被帶入大巨蛋，一睜開眼就看到男團Ozone驚喜現身，現場唱跳High爆全場。

本集丟包任務再臨，吳宗憲揭指示牌「一路屏安」，對著黑黃兩隊喊話：「你們身上所有的資源，我們都會把它拿掉，各位!自己想辦法到屏東去。」要眾人自行前往屏東，但一路上困難重重，坤達和林曜晟兩人抽到在雨中騎車趕路，面對悲慘狀況無奈哭喊「我想離開台北」，林曜晟更是邊騎車邊大喊：「我是誰？我在哪？我在幹嘛！」坤達Call out好友歐弟歐漢聲幫忙，卻秒被拒絕，讓隊友們擔心「會不會今天到不了屏東？」

《綜藝玩很大》開箱大巨蛋。（好看娛樂提供）

除了黑隊急尋圈內好友幫忙，無尊得知要用搭便車的方式南下時，同樣也是驚訝不已，直說：「這是最難的！」而同隊的KID則是接獲要與路人一同完成 「16蹲」的任務才能繼續上路，路人卻秒拒絕，南下之路超難成行，各種挑戰不只考驗運氣，也考驗好人緣。

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