再創紀錄！《腦筋急轉彎2》正式登頂影史全球最賣座動畫

〔記者許世穎／綜合報導〕穩坐今年全球、北美以及全台票房冠軍的皮克斯賣座動畫續作《腦筋急轉彎2》，持續刷新影史紀錄，目前全球票房已突破14.62億美金（約台幣478.51億元），正式超越2019年《冰雪奇緣2》的14.51億美金（約台幣474.91億元），成為影史全球最賣座動畫。

皮克斯也於社群PO文感謝全球影迷支持，附上片中情緒角色們圍繞著「#1」的圖片並寫道「我們充滿了樂樂（喜樂）！感謝世界各地的每位粉絲讓《腦筋急轉彎 2》成為有史以來最賣座動畫電影。 」導演凱爾西曼恩和製片馬克尼爾森則在圖上寫道「我們對來自世界各地對《腦筋急轉彎2》的愛感到驚嘆，感謝你們和我們一同踏上這段令人難以置信的情感雲霄飛車之旅。」

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皮克斯歡慶《腦筋急轉彎2》成為影史全球最賣座動畫。（翻攝自皮克斯的X）

《腦筋急轉彎2》在北美也正式賣破6.01億美金（約台幣196.7億元），成為影史第15部在北美賣破6億美金大關的電影，距離皮克斯自家2018年《超人特攻隊2》創下的6.08億美金（約台幣198.99億元），登上影史動畫北美票房冠軍。

該片在台票房也已突破台幣4.55億，除了穩坐影史好萊塢動畫票房冠軍，也將超越去年度冠軍《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》的台幣4.59億，登上影史動畫台灣票房第2名。《腦筋急轉彎2》全台持續上映中。

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