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娛樂 最新消息

林靖恩又惹禍 父親嘆：以為她會變好卻還是一樣

〔記者張瑞楨／台中報導〕10年前與作詞人李坤城共譜戀情，因兩人年齡差距40歲，而轟動一時的「爺孫戀」女主角林靖恩（現年28歲），在李坤城於2023年4月因罹患大腸癌病逝後，父女之間似乎和解，據指出，林靖恩在李坤城過世後，有一些脫序行為，包括破壞他人機車挨告毀損罪，都是父親出面賠錢和解，她昨天深夜大嚼民眾外送餐點，涉嫌偷竊罪，父親出面到派出所將她帶回家時，無奈嘆氣說，本想她會變好，卻還是一樣。

林靖恩住院20天戒菸酒後，今天又因偷吃餐點而被法辦，其父接人時嘆氣說，本想她會變好，卻還是一樣。（記者張瑞楨翻攝網路）

另外，父親還送林靖恩到醫院，住院20天戒菸酒，但她還是偷抽菸，並未完全成功戒除，今天又因大啖餐點，再度登上新聞版面，據轉述，林父今天清晨到派出所接人時，不斷搖頭嘆氣說，「唉，本來想她會變好，卻還是一樣」，林父還說，送林靖恩到醫院戒除菸酒，但似有戒除，但她還是會偷抽菸，不過，酒已經沒再喝了。

法院判決書指出，台中地檢署今年3月起訴指出，林靖恩基於毀損他人物品之犯意，於去年（2023年）11月12日晚間10時許，行經中市中區的柳原教會前，徒手將莊姓男子停放的機車推倒在地，導致機車左側方向燈破損，左側腳踏板下方車殼、左側車身等處受損，莊男報警調閱監視器查獲是她所為，中檢偵查時，林靖恩沒有出庭，但她於警訊時坦承不諱，依毀損罪起訴。

不過，台中地院今年5月審理時，雙方已經和解，法官諭知公訴不受理的判決，據指出，這起官司能和解落幕，就是父親出面幫她賠錢，另外，林靖恩昨夜偷竊餐點，今天清晨偵訊結束，也是父親出面將她帶回，這對父女目前同住於台中市。

林靖恩與李坤城交往進而結婚時，其父氣得與女兒斷絕父女關係，不過，在李坤城去年4月過世後，林靖恩一度以飯店旅館為家，甚至外傳流落街頭，其父不忍女兒處境，將她帶回家中同住，並於今年5至6月間，送她住院戒除菸酒，對她還是充滿期待。

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