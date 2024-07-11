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「爺孫戀」女主角林靖恩偷餐點坐路旁大嚼 涉犯竊盜罪被逮

民眾驚見林靖恩坐在地上大嚼麵食。（記者張瑞楨翻攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕10年前與作詞人李坤城共譜戀情，因兩人年齡差距40歲，而轟動一時的「爺孫戀」女主角林靖恩（現年28歲），在李坤城於2023年4月因罹患大腸癌病逝後，據傳她住在飯店，甚至因破壞電視被業者逐出，進而流落街頭，昨天（10日）深夜台中市中區有一位居民，發現自己叫外賣送來的餐點被偷吃，偷吃者竟是林靖恩，她坐在路旁大嚼麵條，警方偵訊時她說，「當時我肚子餓了」，警方依竊盜罪函送法辦，並通知其父親將她帶回。

林靖恩一度停下進食，還反問民眾「什麼？是你的嗎？你還要不要？（吃）」。（記者張瑞楨翻攝）

錄影畫面顯示，林靖恩坐著大嚼餐點，顯示她確實頗餓，這位洪姓居民蹲下來詢問她，「這是妳點的嗎？」，林靖恩反問「什麼？是你的嗎？你還要不要？（吃）」，民眾則告訴她，「我要報警，妳吃吧」。

台中市警局一分局則說，洪姓居民於昨天深夜11時許報案說，他訂的餐點，由外送員送至住處大樓一樓擺放的桌面處，被一名不是居住在此大樓社區的女子，擅自拿取餐點並走至隔壁的商旅前食用。

員警馳抵時，林靖恩當場表示會支付這些餐點費用，以補償洪男損失，並現場交付237元給洪男，洪男亦表示不追究，也不願提告，不過，林女的行為，已經是涉及刑法竊盜罪，這是非告訴乃論之罪，警方將林女依竊盜罪函送台中地檢署偵辦。

至於偷吃動機，她於警察偵訊時說，自己當時肚子餓了，見到餐點就拿了吃，警方完成筆錄之後，通知她的父親，其父親也於今天清晨很快抵達派出所將她帶回。

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