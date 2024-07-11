楊若歆被拍「愛愛照」！前男友上傳險外流 急報警內幕全曝

楊若歆曾被男友偷拍私密照上傳至網路。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕PLG新北國王啦啦隊女神「楊楊」楊若歆，曾擔任藝人的舞蹈老師長達12年，2年前以啦啦隊成員身分出道。她受訪透露，前男友拿兩人愛愛時所拍下的照片，威脅她不能分手，後來她報警處理，最後男方和家長找她與媽媽提和解，而楊楊要求對方把照片處理掉，事情才落幕。

據傳，楊楊表示大學時交過一任男友，對方稱比她大6歲，其實卻隱瞞其實大她10歲的真相，後來她打算分手時，對方卻把兩人拍的不雅私密照上傳到當時流行的無名小站相簿中並上鎖。後來她只好報警處理，結果警察為了要確認是不是她本人，還要求她把照片全印出來指認，事後由男方及家人與之和解，照片差點外流。

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楊若歆曾模仿蔡依林唯妙唯肖，表現亮眼。（翻攝自臉書）

楊若歆近期推出最新單曲《迷霧之謎》，隸屬PLG新北國王球隊啦啦隊的她，畢業於台北體育大學，擁有身高165公分、體重43公斤的好身材，因自吳宗憲主持的綜藝節目《POWER SUNDAY》模仿蔡依林大賽，挑戰鞍馬演出，被現場評審蔡依林認證鞍馬演出到位，勇奪冠軍脫穎而出，

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