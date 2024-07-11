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莎朗史東腦出血中風昏迷9天 5.8億財產被清空

66歲莎朗史東身材保養得宜。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕66歲好萊塢女星莎朗史東（Sharon Stone）曾以情慾驚悚片《第六感追緝令》奠定性感女神形象，2001年驚傳中風花了7年治療復健才康復，近日受訪透露生病時被有心人士覬覦，所有存款1800萬美元（約5.8億台幣）全被搬空。

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莎朗史東憶及2001年中風腦出血昏迷整整9天，被判定只有1%存活機會，當時她演藝事業成功，存款高達約5.8億台幣，沒想到卻在生病時被人趁虛而入，所有資產被搬空，「我在逐漸康復後才發現，自己銀行帳戶存款竟歸零，一切都消失了，連冰箱、手機，都在別人名下。」

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莎朗史東曾以情慾驚悚片《第六感追緝令》奠定性感女神形象。（翻攝自IG）

媒體問她「徹底破產了嗎？」莎朗史東難過表示：「我的錢是零。」儘管面對人生重擊，仍沒讓她絕望，決定活在當下並放手，「我不再糾結生病，也讓自己放寬心，不再有痛苦和憤怒。」

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受訪時，莎朗史東也坦言中風後改變她大腦運作方式和想法，「一切都改變，包括我的嗅覺、視覺、觸覺，很多人還以為我快要死了呢！」

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