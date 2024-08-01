小哈利怎麼了！庾澄慶伊能靜罕見共同發聲

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星二代「小哈利」庾恩利非常有才華，近來初試啼聲，為了電影《負負得正》創作主題曲，就連「哈林」庾澄慶、伊能靜都感到驕傲，共同發聲力挺。

小哈利（左）與媽媽伊能靜。（翻攝自小紅書）

小哈利獻出個人的音樂創作，他在社群表示：「第一首歌，很高興能寫給如此同頻的一部電影」，哈林隨即回覆：「遠遠超過我的預期！嚇一跳！其他的回家再討論！」

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伊能靜同樣寫了長文，分享小哈利首次創作歌曲的喜悅，誇讚感覺兒子在唱歌時，自由隨性的就像有翅膀，「兒子少年的聲音，像能嗅到大海的味道，又像剛洗好的球鞋曬乾後，還伴著高鐵飛駛過去式的一種汽油與鐵的氣息。」

小哈利才幫爸爸哈林慶祝63歲生日。（翻攝自小紅書）

有趣的是，伊能靜和兒子看完電影《負負得正》後，她詢問了兒子的愛情觀，沒想到小哈利卻回應：「媽媽，你愛起來太瘋，我怕我跟你一樣，我要慢慢來。」

聽到兒子的反應，伊能靜直說那樣才是青春，「每個人一輩子都至少會為愛，瘋一次，又或者勇敢一次。而命運一定會獎勵勇敢的人。」希望小哈利要好好把握住。

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