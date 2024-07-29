（專訪）閃爆了！吳申梅收服總裁帥尪 愛馬仕塞滿衣帽間價碼曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手吳申梅升格幸福人妻，沒有忘情最愛的歌唱事業，她表示：「感謝老公始終支持，也很認同我的工作。」而她斥資千萬在汐止置產打造新房，最私密的空間莫過於專屬的衣帽間，還塞滿老公Eric滿滿愛的禮物。

吳申梅在新家打造衣帽間，還有專屬的化妝鏡。（記者潘少棠攝）

吳申梅透露，她特別請設計做了化妝鏡，讓她每天可以在家保養上妝，而櫥櫃中數個愛馬仕名牌包超搶鏡，坦言全都是老公送的寶貝。

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至於包包的價格？吳申梅笑稱，這全是老公的心意不能透露，卻羞認老公非常貼心，逢年過節會很有儀式感的準備禮物，夫妻倆出國旅遊時也很愛血拚，一起逛街算是兩人的興趣。

吳申梅開箱私密衣帽間，有許多包包蒐藏。（記者潘少棠攝）

吳申梅從15歲就開始征戰歌唱比賽，出道後成了江蕙的小師妹，更角逐過兩次台語歌后，她婚後持續歌唱事業，香港老公雖然不常聽台語歌，卻非常喜歡看她在舞台上表演。

提到Eric因為工作幾乎都要四處飛，夫妻倆時常分隔兩地，吳申梅從不認為是困擾，「我覺得有心比較重要，如果每天黏在一起，沒有感情的累積也沒有用。」

吳申梅與老公Eric結婚1年多。（吳申梅提供）

吳申梅坦言，非常習慣現在的相處模式，她有工作空檔會飛去香港，也很喜歡陪老公到國外出差順道約會。

平常若老公飛來台北的家住，吳申梅都會親自下廚，準備另一半最愛的海鮮大餐，「他很喜歡吃澎湖的花枝丸，我也會煎魚、煮海鮮粥。」

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