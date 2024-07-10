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娛樂 音樂

才發行就斷貨！雷光夏苦等9年回歸 傻眼鬆口：真是絕了

雷光夏推出新專輯。（聲音紡織提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕文青天后雷光夏推出新專輯，同名主打歌《小故事》MV力邀導演蕭雅全操刀，MV以AI生成製作，共耗費4個月製作。

雷光夏（右）推出新專輯，導演蕭雅全操刀MV。（聲音紡織提供）

雷光夏的新專輯《小故事 》，隱喻每個生命都是由無數微小的故事所構成，「而這些故事看似平凡，卻對身處其中的人事景物有深刻意義。」

她暌違9年發行新專輯，因為歌迷預購太熱烈，專輯在發片當天就缺貨，讓她傷腦筋直說：「真是絕了！」更感謝粉絲的久候。

雷光夏表示，成為創作歌手以來第一次碰到這情形，更稱新專輯尚未有再版的考量，首批專輯成了絕版品，呼籲大家可以透過串流欣賞。

提到主打歌《小故事 》的誕生，源自雷光夏觀察父母相處的細節，簡短又堅定描繪了對家庭、友誼和記憶等多方面的深厚情感，「爸媽相遇之初，爸爸就開始為當時的少女媽媽講故事，後來，這成了他們之間愛的表達方式。」

蕭雅全跨刀執導MV，透露腳本架構是攜手正就讀大學電影科系的兒子共同催生，讓雷光夏看了相當滿意，直呼：「虎父無犬子」。

雷光夏表示，非常感謝老友蕭雅全的貼心，透露MV在製作期間，她多次想前往致意，蕭雅全體恤她要照顧生病的父親，總是以「妳別來亂啦」回絕，希望她能有更多的時間可以休息。

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