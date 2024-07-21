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娛樂 最新消息

一粒「多益考960分」擔任翻譯大使 學霸背景曝光

一粒頂著高溫在烈陽下揮棒拍攝一整天。（熱血江湖：歸來提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2024中華職棒明星對抗賽昨（20日）起一連兩天在台北大巨蛋火熱開打，今年登上一軍的台鋼雄鷹隊首度參戰，除了明星球員備受關注，4萬粉絲更聚焦場邊啦啦隊女神發光，尤其台鋼旗下全新栽培的啦啦隊「Wing Stars」異軍突起，人氣最旺的「一粒」甫出道，IG追蹤人數瞬間暴增30萬，還被超夯手遊一眼相中，二度成為廣告女主角。

近日一粒頂著體感溫度45度高溫，在烈陽下揮棒拍攝一整天，最值得一提的是，這居然是她人生「首握」球棒解鎖，一粒訝異球棒比她想像中的還重，讓她揮到手酸、腰更酸，但她一點都不喊苦，還大呼好玩，「當下會覺得自己彷彿是真的要上場打擊的球員，雖然後來揮的手有點酸，但還是玩的很開心。」

一粒擁有雙學位，多益考960分。（熱血江湖：歸來提供）

台鋼雄鷹所屬「Wing Stars」啦啦隊誕生超紅新女神「一粒」，她於去年海選中脫穎而出，更在球季還沒正式開打前的春訓，就因為一曲「保勝大弟葉保弟」嗩吶應援曲迅速爆紅，打開知名度一砲而紅，而被網友讚譽為「就像是從漫畫裡走出的美少女」，不但清純可人，真實身分還是位不折不扣的學霸，擁有輔大織品系和法文系雙主修學位，語文能力更相當突出，多益分數高達960分，她曾在台灣邦交國史瓦帝尼總理、親王來台時，代表球團擔任翻譯接待貴賓，才貌出眾的完美女神形象，讓一粒的人氣迅速攀升，成為了中職啦啦隊新一代女神。

一粒接待外交使節。（熱血江湖：歸來提供）

一粒（左二）擔任翻譯大使。（熱血江湖：歸來提供）

提及進入啦啦隊界的契機，一粒表示當了兩年的上班族後，對表演有興趣的她，想朝這方面領域發展，在看到台鋼啦啦隊招募啟事時，馬上燃起表演魂，因此參加了徵選，又自謙認自己雖不是科班出身，但對舞蹈表演一直有熱情，還自學了K-POP舞蹈，最終跳出一片天。憶及徵選時的「殺手鐧」，她表示在團體舞蹈表演的項目，因為表演王心凌的《愛你》，「可能當時準備可愛風，有特別對著鏡子練習臉部表情，可能是這個部分，讓評審有看到我。」而優選進入「Wing Stars」的一粒，也神速在眾多成員中脫穎而出，成為備受矚目的超人氣新星，就如同遊戲中的俠客們白手起家從零開始，透過不斷地實戰經驗勤練功，也終有一天會成為號召武林的霸主。

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