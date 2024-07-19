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娛樂 最新消息

控機師YOUTUBER前男友性侵 女赴北檢提告

謝姓女子（圖左）今日在律師陪同下，前往台北地檢署控告前男友YOUTUBER「型男機長瘋狂詹姆士」，在交往期間涉嫌對她施暴傷害、恐嚇、強制、私刑拘禁及強制性交等行為。（記者陳彩玲攝）

〔記者王定傳、陳彩玲／綜合報導〕謝姓女子今（19）日在律師陪同下，前往台北地檢署控告前男友YOUTUBER「型男機長瘋狂詹姆士」，在交往期間涉嫌對她施暴傷害、恐嚇、強制、私刑拘禁及強制性交等行為，謝女的委任律師表示，希望透過揭露詹姆士的真實形象，追究他的法律責任，以避免有下一個被害人；記者撥打詹姆士電話欲詢問他對於謝女指控的回應，詹姆士並未接聽電話。

謝女受訪時表示，兩人是在2022年9月間因網路結識後進而交往，沒料到隔年9月起，詹姆士就開始對她施暴，至今年2月間，總共有4次施暴行為，第一次施暴時間是2023年9月，當時因她手鍊刮到他的肚子，詹姆士生氣要求她拿下鏈子被拒絕後即施暴，由於事發地點在越南，還驚動當地警方前來處理，她也因對方的施暴行為進入醫院治療。

謝女說，第二次施暴時間發生在去年10月16日，當時兩人參加完「走鐘獎」返回北部後，她因睡不著想去客廳滑手機，詹姆士不同意，強行要她留在房間，還出言恫嚇：「你是不是想要再進一次醫院？你是不是想要我現在掐死你？」接著動手施暴，導致她的頭部撞擊地面；第三次是12月13日，兩人到北海道旅行時，因她沒有幫詹姆士找泡溫泉地點，詹姆士竟然把她囚禁在露營車上。

謝女說，最後一次是今年2月28日，起因只是他回家門時，她沒有上前問候即動手強行把她拖到房間，命她不可穿衣服，並以手掐住脖子、捂住口鼻，之後甚至強行硬上；謝女強調，她原本都不敢跟別人提及此事，因為覺得很丟臉，直到今年5月因接受心理治療後，才向親友訴苦，最後站出來揭露此事，且詹姆士之前是機長，現在又是YOUTUBER，其形象是「反罷凌反暴力」，私底下卻對她施暴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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