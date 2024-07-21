《我的婆婆2》老婆換人演 Darren認了「都滿恐怖的」

Darren邱凱偉出席《我的婆婆怎麼那麼可愛2》台南見面會。（公視提供）

〔記者李紹綾／台南報導〕鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬、「Darren」邱凱偉、蘇晏霈今（21日）赴台南出席《我的婆婆怎麼那麼可愛2》見面會，與粉絲嗨玩「藍白拖鞋大戰」，Darren劇中的老婆第一季由劉品言飾演，第二季因檔期問題，改由天心演出，被問誰飾演的老婆比較恐怖，他笑說：「其實都滿恐怖的，一個是很有歷練的、一個是很衝動的。」鍾蘇晏霈聽到笑虧：「果然是男人的嘴。」

Darren劇中的老婆換人，被虧是「佳純」去整容，談起整容話題，Darren很開明，可以接受老婆「進廠微修」，「一點點都沒問題，侵入式也沒關係，不要太誇張，只要當事人開心就好。」笑說：「不要整到電子鎖都認不出就好。」

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Darren邱凱偉（左起）、丁也恬、鍾欣凌、黃姵嘉、蘇晏霈出席《我的婆婆怎麼那麼可愛2》台南見面會。（公視提供）

再來到台南的拍攝場景，鍾欣凌開心說：「之前拍攝的時候還沒完工，這次來覺得更漂亮了。」製作人陳慧玲表示「這裡的夕陽真的不得了，非常美。」演員與台南粉絲互動過程超歡樂，蘇晏霈、丁也恬和黃姵嘉踢藍白拖給粉絲接，丁也恬自嘲：「這真的是體力活，這禮拜的運動量很夠了！」鍾欣凌笑說：「我呼吸就流汗。」黃姵嘉筋超軟不論鍾欣凌和丁也恬怎麼踢，她都能以各種姿勢接住，一舉拿下19隻藍白拖，但還是沒能贏過Darren和蘇晏霈組的22隻藍白拖，百位台南粉絲嗨翻安平航海城。

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