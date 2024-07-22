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娛樂 日韓

崔振赫《她的日與夜》吻了鄭恩地！甜蜜攻略奏效收視創新高

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《她的日與夜》劇情進入高潮，昨（21）晚最新第12集結尾，崔振赫和鄭恩地透過「含淚之吻」確認彼此感情，戀情逐漸升溫，讓觀眾甜蜜爆擊，收視一舉衝上9.3%創全劇新高。

崔振赫（右）在第12集結尾主動吻了鄭恩地。（翻攝自jtbc）

該集講到李姃垠飾演的「林順」遭院長「白鐵圭」狹持，原本想親自證明身體變化的秘密，結果到了傍晚什麼也沒改變，此時林順拚命尖叫，所幸崔振赫即時趕到「英雄救美」，卻沒發現鄭恩地的「白天身分」真面目。

儘管獲救後看似風平浪靜，但鄭恩地承受被綁架的創傷，每晚做惡夢，想起白鐵圭聲稱自己死去的妻子和林順有關聯，讓她懷疑真正殺人兇手並非白鐵圭，而是另有其人。

崔振赫（左）暖心抱住鄭恩地，畫面充滿粉紅泡泡。（翻攝自jtbc）

思考解決辦法的鄭恩地決定上警局見白鐵圭，揚言要作為殺人案證人出庭作證，卻被崔振赫勸阻，將她從警局拖出去，崔見到鄭恩地因擔心落淚，暖稱「一定會抓到兇手，不會再讓我愛的人消失不見」，隨後吻了上去，粉紅泡泡滿天飛。

對於崔振赫主動獻出嘴唇，鄭恩地小心翼翼抓住他的衣領，讓觀眾內心澎湃，經過漫長等待，戲迷好奇之後兩人是否「一吻定情」，又能成功抓住罪犯，安心墜入愛河；《她的日與夜》每週六日在Netflix上架。

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