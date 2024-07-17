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娛樂 日韓

aespa中國成員寧寧學BLACKPINK Jennie？小粉紅急護航：別再說了

Ningning貼出一組在日本街頭的照片。（翻攝自Instagram@imnotningning）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團aespa近期關注度頗高，即將來台灣開唱三天並舉辦一天簽售會的她們，無時無刻都是網友討論的焦點；然而近期有網友發現，aespa中國成員「寧寧」寧藝卓的照片，竟然疑似抄襲BLACKPINK Jennie，掀起討論，也讓小粉紅急護航：「別再說了！」

aespa的中國成員Ningning（左）新的一組照片被網友誤認為BLACKPINK的Jennie（右）。（翻攝自Instagram@imnotningning、Instagram@jennierubyjane）

寧寧貼出一組自己在日本的照片，戴上黑色墨鏡的她，一襲白色上衣配上碎花小短褲，綁著雙辮子，模樣可愛，沒想到，乍看之下，讓超過萬名網友認為她的造型和BLACKPINK Jennie實在太像，完全認錯兩人，更讓人以為她是在學Jennie的拍照造型。

網友們對於Ningning和Jennie拍照模樣相似議論了起來。（翻攝自Instagram@imnotningning）

誤認寧寧成為Jennie的眾多網友，紛紛留言說：「還以為是Jennie！」、「乍看以為是Jennie來到日本了！」；而有中國小粉紅和外國網友急忙替寧寧護航怕她被出征：「別再說ning像誰了，每個人都是獨一無二的，我認為ningning和Jennie都是很美好的女孩子！」、「這張真的讓人聯想到Jennie，但其實還是比較像Ningning本人啦！」

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