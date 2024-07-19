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娛樂 最新消息

「型男機長瘋狂詹姆士」出面了 遭控性侵施暴本人142字回應

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」（左）曾與謝女一起走過走鐘獎紅毯。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名網紅｢型男機長瘋狂詹姆士」經常在網路上分享飛航專業知識，擁有超過36萬名粉絲訂閱他的YouTube頻道。今（19）日一名謝姓女子出面指控與詹姆士交往期間遭受強制性交、恐嚇、傷害、非法囚禁，並多次遭受暴力對待，謝女不敢反抗。詹姆士本人稍早受度在社群平台以142字回應此事。

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謝女表示字2023年9月且至今年3月兩人交往期間，她共遭受4次暴力對待，謝女強調詹姆士的暴力行為每次都像是要置她於死地，她不敢反抗，怕引起對方更激烈的反應。謝女也表示自己現在正持續接受身心治療，本著不希望有下一個受害者出現，謝女決定提告。

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」。（翻攝自IG）

先前詹姆士曾透過律師承認的確曾經與謝女交往。詹姆士稍早又有動作，他在社群寫下142字回應，為自己私事鬧上版面感到抱歉，不希望浪費公共資源且事件涉及司法，所以再次澄清先前的確曾與謝女交往，兩人為情侶關係，但分手過程不是很愉快，並產生激烈爭吵，並否認曾經作出性侵所指涉的違法行為。

【型男機長瘋狂詹姆士全文】

首先很抱歉為了個人的私事浪費了社會資源和媒體版面，但因為事涉司法事件，
所以必須再次澄清。
本人之前和謝小姐之前確實為情侶關係，但分手過程不是很愉快，雙方當時也有激烈爭吵
但本人絕無對她做出性侵所指涉的違法行為。
本人將配合司法調查。也再度為了勞師動眾浪費社會資源而向大眾致歉，謝謝大家關心。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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