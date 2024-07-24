小S女兒出事了！許韶恩脫口戳「中國痛處」 品牌大動作急切割

「小S」徐熙娣（左）與二女兒許韶恩Lily。（資料照，記者胡舜翔攝）





〔記者邱奕欽／台北報導〕「小S」徐熙娣和老公許雅鈞結婚18年，夫妻倆育有三名千金，其中二女兒「Lily」許韶恩因仙氣逼人、氣質絕佳，讓網友瘋狂稱讚「撞臉」林志玲，更被媒體封為「新生代人間芭比」，也備受各大品牌矚目。沒想到，Lily日前替中國品牌AIVEI拍攝廣告，昨（23日）品牌方卻發出聲明緊急切割，據瞭解與她去年脫口「母語是英語」有關。

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Lily脫口「母語是英語」遭小粉紅出征，中國品牌也大動作切割。（翻攝自IG）

Lily憑藉亮眼的外型，近年成為時尚圈媒體寵兒，日前受邀為中國女裝品牌AIVEI拍攝廣告，但近日卻被中國小粉紅挖出去年言論，其中有段情節是她曾開設IG問答和粉絲互動，面對提問「為什麼說英文居多」，Lily坦言自己的英文比中文好，直言：「因為英文是母語，在學校、家裡，跟朋友聊天也是說英文，所以習慣以英文溝通。」

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Lily在中國重慶的巨型廣告目前已遭撤下。（翻攝自微博）

孰料，品牌方23日緊急發布聲明切割Lily，「近期，AIVEI品牌與許韶恩女士合作相關事宜引發輿論風波，對此我們深表歉意，品牌已終止與許韶恩女士的一切合作。AIVEI品牌熱愛祖國，擁護國家統一和民族團結。​​​」不僅如此，Lily在中國重慶的巨幅廣告也全面遭抵制撤下。對此，Lily本人和小S尚未對此做出回應。

Lily在中國重慶的巨型廣告目前已遭撤下。（翻攝自微博）

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