白冰冰喊話上《大集合》！胡瓜不忍回應了 「抓她去撞頭」

2024《真愛秀.藍寶石大歌廳》彩排練團；賴慧如（左起）、胡瓜、歐弟。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕胡瓜今（18）為《真愛秀·藍寶石大歌廳》彩排，之前白冰冰跳槽到民視主持《超級冰冰Show》，頂替他週六晚上8點的原時段，不過最近又傳出民視要找胡瓜回去救火，胡瓜說目前沒有，但是也強調他和民視本來就是既定的合約，「按照合約，民視叫我回去我就得回去，相信會協商，現在已經進入協商的程序。」

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2024《真愛秀.藍寶石大歌廳》彩排；左起：胡瓜、歐弟。（記者陳奕全攝）

胡瓜之前與民視合約鬧出雙胞，白冰冰和他的關係也引起外界關注，白冰冰今天也喊話，如果胡瓜不嫌老的話，想上他的《綜藝大集合》玩，對此，胡瓜則坦言，「這本來就是民視的節目，隨時歡迎她來，是怕她受傷，我可能會抓她去撞『頭好撞撞』（頭撞氣球遊戲）。」

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對於是否要回去救收視率？胡瓜則笑說：「不要講我是救世主，她有她的功效 ，大家想辦法要做什麼比較重要。」稱台視、華視也要努力，「大家才會連成一條線，全面拉開才是活水。」他強調不會盯著別人的收視率，只會看自己的，「要求自己不能下降太快。」更自豪 41年來沒有斷過週六、日這條線，也有hold住自己的價錢。

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