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娛樂 電視

大嘴巴解散8年！愛紗現身認「沒合體計畫」揭秘最大原因

三立最新行腳節目《Linking 368 Taiwan》舉辦首映會，愛紗（左）以特別嘉賓身份站台，和主持人奶黃暢聊在台趣事。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立最新行腳節目《Linking 368 Taiwan》，以走進台灣各地秘境為主題，讓國外看見台灣。今（10）首映會上，愛紗以特別嘉賓身份驚喜站台，主持人奶黃採訪尾聲突盯著愛紗驚呼：「我剛剛才知道你是大嘴巴！！」還現場唱起夯曲《國王皇后》、《喇舌》，惹得一陣笑；而愛紗被問起大嘴巴合體可能，果斷給出答案。

奶黃笑說昨晚搜尋愛紗看到「來自日本的歌手」沒有多留心，沒想到坐在對面的，就是鼎鼎大名的大嘴巴主唱，愛紗一臉震驚表示：｢妳沒發現？是我呀。」大嘴巴自2016年解散後，鮮少在螢幕前合體，近來男團Energy回歸歌壇掀起全台狂熱，不少粉絲也敲碗大嘴巴重磅回歸，愛紗今被問到合體可能，秒回：「目前沒規劃」坦言私下粉絲、工作人員都在問，但目前沒有計畫，各自工作繁忙，私下有聯繫，不過頻率不算高。

愛紗表示大嘴巴目前沒有合體規劃。（三立提供）

已取得永久居留權的愛紗，前年在新北置產終結22年租屋生活，她表示沖繩離台灣很近，讓她難在兩者之間做出選擇，「之前不確定要住哪，現在很明確台灣第二個家。」也直言台北房價是世界出名的高，不過自己申請到30年房貸，很感謝政府給予如同台灣人的條件。而奶黃目前與家人同住，最想在高雄買房，因為爸爸是屏東人，高雄又地大，不過她聽說高雄房價看漲，所以有在認真考慮，「不知道媽媽會不會給我房子？」孰料奶黃媽媽在旁開玩笑說：「我快死就有了。」

奶黃透露從小聽大嘴巴，見到愛紗卻認不出。（三立提供）

奶黃說《Linking 368 Taiwan恁去台灣》出外景時有去台南楠西獵鷹尖拍攝，奶黃完全不能相信自己會坐在危險的峭壁上，她笑說以前想去高空彈跳或是去危險的地方，都會被媽媽禁止，還透露出外景時，看到兩百多隻海豚在水中飛舞，直呼自己好幸運，豐富精采的行程讓愛紗一直羨慕地對她說：「you are lucky girl！」。

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