（影音）《她的日與夜》年下男壁咚50歲林順！ 粉絲狂讚：真的帥暈了

《她的日與夜》高原（右）無預警向林順壁咚，畫面既好笑又心動。（翻攝自jtbc）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《她的日與夜》第8集收視8.3%創新高，演出50歲「林順」的李姃垠功不可沒，她在最新一集被男愛豆白敘厚飾演的「高原」壁咚，畫面雖然搞笑，但女粉絲內心小鹿亂撞，直呼「真的帥暈了」。

李姃垠、鄭恩地在《她的日與夜》共飾一角，白天是大媽「林順」，夜晚成了妙齡少女「李微進」；高原和林順在同個辦公室共事，高原起先受林順的關心感動，某天突然發現她的「變身秘密」，沒想到沒昭告天下，反而守口如瓶。

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《她的日與夜》林順（左）和高原一起共事，逐漸培養出感情。（翻攝自IG）

有趣的是，在高原跟蹤林順，從開車到網咖，從腳上的愛心確認「晝夜的她」其實是同一人時，隔天拿著冰咖啡送林順，不斷喊著「姐姐，姐姐」，表示會替她保守秘密，甚至一個猝不及防就壁咚林順，讓入戲劇迷不心動也難。

戲中不只李姃垠靈活扮演林順「使命必達」，凡是努力至上的討喜人格，就連配角白敘厚的「高原」也逐漸廣受粉絲關注；有網友直呼支持男二高原和林順CP，然而鄭恩地和崔振赫的夜晚CP也有支持者。

不過，夜晚的「李微進」對男主角崔振赫飾演的桂志雄釋出愛意，高原卻對白天的「林順」緊追不放，有趣的三角戀情有待下集揭曉；《她的日與夜》在Netflix上架。