《愛的榮耀》演員吃瓜趣！楊皓崴吐上癮獲封「人體榨汁機」

《愛的榮耀》演員群（左起）張世賢、顏曉筠、許仁杰、宮美樂、楊皓崴吃西瓜消暑。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視八點檔《愛的榮耀》劇組團隊炎炎夏日消暑趣，演員許仁杰、顏曉筠、張世賢、楊皓崴、宮美樂，趁空檔辦起「榮耀盃」吃西瓜大賽，現場爆笑連連，連製作人王珮華也被笑聲吸引過來同樂，在旁看了笑開懷。

《愛的榮耀》在酷暑中連日趕拍，許仁杰、顏曉筠、張世賢、楊皓崴、宮美樂現場玩起「榮耀盃」吃西瓜大賽，先是吐西瓜籽，看誰命中紅心奪高分，全員歡笑聲不斷，最後由有「人體榨汁機」封號的楊皓崴拿下首屆冠軍。

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許仁杰透露這兩天熱感冒，所以吃西瓜一度不舒服，但展現運動家精神，還是優雅的吃完所有的西瓜；第一次演八點檔的宮美樂，表示自己是「為愛吃西瓜」，很謝謝《愛的榮耀》讓她有這麼多機會表現，所以做任何事情都感到很新鮮。

《愛的榮耀》演員群（左起）張世賢、顏曉筠、許仁杰、宮美樂、楊皓崴吃西瓜消暑。（民視提供）

楊皓崴笑稱為了比賽榮耀，一定要全力以赴，也樂見劇組團隊目標一致，直呼團結就能共創好成績；顏曉筠則喊話下回挑戰吃榴槤，廣邀《愛的榮耀》演員參與，看看誰是最厲害的關主，增進演員情誼也讓觀眾看得開心。製作人王珮華特別感謝演員付出，一起上山下海團結把戲完成，透露接下來劇情爆點連連，將使出意想不到的驚奇迎戰。

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