晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

曾莞婷驚爆下大雨車被撞！曬照開罵：殺人兇手

曾莞婷透露車子被撞。（翻攝自IG、Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星曾莞婷在戲劇領域表現亮眼，是不少人心目中的台劇女神，工作忙碌之餘仍不時會分享生活點滴。昨（8）在社群透露，因為「瘋狂大雨車被撞鳥事一堆」，引起不少粉絲擔心。

曾莞婷曬照公開「殺人兇手」。（翻攝自Threads）

曾莞婷突然在Threads上寫下「瘋狂大雨車被撞鳥事一堆」，不久後再發出一篇文章寫下，「殺人兇手…滑落的板車」，似乎是一台板車滑落撞到他的車子，雖然沒有詳細說明事發經過，但她也藉此呼籲大家要顧好自己的隨身物品。

曾莞婷（右）事後分享與Lulu一起吃飯的合照。（翻攝自IG）

貼文曝光後，粉絲紛紛留言關心曾莞婷的狀況，「人有受傷嗎？去拜拜吧」、「漂亮的莞婷女神安全最重要，其它再說」、「注意安全，人沒事比較重要」，不過之後曾莞婷在IG分享與「Lulu」黃路梓茵一起吃飯的限時動態，看起來心情已經恢復，人也平安無事。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中