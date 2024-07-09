曾莞婷驚爆下大雨車被撞！曬照開罵：殺人兇手
曾莞婷透露車子被撞。（翻攝自IG、Threads）
胡御柔／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕女星曾莞婷在戲劇領域表現亮眼，是不少人心目中的台劇女神，工作忙碌之餘仍不時會分享生活點滴。昨（8）在社群透露，因為「瘋狂大雨車被撞鳥事一堆」，引起不少粉絲擔心。
曾莞婷曬照公開「殺人兇手」。（翻攝自Threads）
曾莞婷突然在Threads上寫下「瘋狂大雨車被撞鳥事一堆」，不久後再發出一篇文章寫下，「殺人兇手…滑落的板車」，似乎是一台板車滑落撞到他的車子，雖然沒有詳細說明事發經過，但她也藉此呼籲大家要顧好自己的隨身物品。
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曾莞婷（右）事後分享與Lulu一起吃飯的合照。（翻攝自IG）
貼文曝光後，粉絲紛紛留言關心曾莞婷的狀況，「人有受傷嗎？去拜拜吧」、「漂亮的莞婷女神安全最重要，其它再說」、「注意安全，人沒事比較重要」，不過之後曾莞婷在IG分享與「Lulu」黃路梓茵一起吃飯的限時動態，看起來心情已經恢復，人也平安無事。
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