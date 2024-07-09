抵制江坤俊 節目來賓開第1槍力挺鄭凱云

脊髓保健達人鄭雲龍（左）力挺鄭凱云，表示未來跟江坤俊有關的活動，他都不會出席。（翻攝自鄭雲龍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕名醫江坤俊近日爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾昔日搭擋、TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云，以往也常上《健康2.0》的脊髓保健達人鄭雲龍，8日開第一槍力挺鄭凱云。

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鄭雲龍表示，聽聞鄭凱云曾遭江坤俊性騷擾，讓他非常生氣，透露9年前開始受邀在《健康2.0》節目擔任來賓，「但沒過多久不知什麼緣故，就變成2組主持人，鄭凱云自己主持以及江坤俊與女星韋汝共同主持」，至於為什麼江坤俊和鄭凱云會拆夥？鄭雲龍表示，現在終於知道原因了。

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​鄭雲龍說，鄭凱云非常善良，2人雖有小私交，但她從未透露自己的委屈，昨他也跟節目製作單位反應：「《健康2.0》延錄的這一集，我雖然有先將時間留下來，但因為江坤俊涉及曾性騷擾鄭凱云，我有不平之氣，若主持人仍然是江坤俊，請恕無法出席。」

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鄭雲龍亦表示，他的影響力雖然有限，但未來跟江坤俊有關的活動，都不會出席，堅持力挺鄭凱云。

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