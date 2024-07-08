哈利王子定居美國後悔「無聊到爆」老友拒絕往來全因梅根難搞

英國哈利王子（左）與妻子梅根。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）4年前毅然決然與老婆梅根馬可（Meghan Markle）「脫英」退出王室，並宣布定居在美國洛杉磯，但哈利現在十分後悔，因為他覺得無聊透頂，他開始想念英國，還有那些很久沒見面的老朋友，不過昔日好友也不肯到美國來相聚，原因難搞的梅根身上，所以友人們並不想與梅根見面。

哈利的老朋友不願前往美國拜訪哈利，主因就是梅根太難搞。（路透）

王室專家昆恩（Tom Quinn）點出：「哈利感到愈來愈無聊，回想起在大西洋彼岸的生活，感到十分思念，因為他許多軍隊和學校的朋友仍住在那裏（英國），而他從未在美國與他們相聚，他們不會來美國拜訪他，原因在於他們覺得梅根很難搞」。

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昆恩還說，許多哈利的朋友都感到自己「被背叛」，因為哈利曾經在他的回憶錄《備胎》（Spare）把他在軍隊服務的經歷描述得非常不專業。昆恩一針見血的指出哈利的朋友不喜歡梅根，並指責梅根把哈利變成「嬉皮哈利」（Harry the Hippy）昆恩則認為：「真相是哈利以一種對他的家庭與過去友人都不能接受的方式，重新塑造自己，他過去真的是一個非常不同的人」。

哈利王子（右）嫌棄在美國的日子無聊。圖左為梅根。（歐新社）

哈利的老友之一羅格夫納（Hugh Grosvenor）6月的時候在英國結婚，但哈利和梅根並未出席他的婚禮。王室專家認為兩人缺席原因或許是想避免「打擾人」。上次哈利回到英國時是5月慶祝「不可征服運動會」（Invictus Games）十週年紀念日，當時哈利就已經打定主意不見朋友，因為他們是「梅根之前的舊世界（old pre-Meghan world）」。

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