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方大同41歲病逝 營養師：恐與長年生活習慣有關

方大同上個月21日不幸過世，享年41歲。（翻攝自方大同IG）方大同上個月21日不幸過世，享年41歲。（翻攝自方大同IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王方大同上個月21日不幸過世，享年41歲，1日經唱片公司證實噩耗，震驚各界，過去他曾透露是全素食主義者，乳製品也不太碰，很少生病，但有中醫師分析方大同早年操勞過度，加上完美主義者又長年茹素，很可能導致病情加重。

中醫營養師「紫蘇營養師」昨在臉書連結方大同歌曲，發現他聲音很多地方都是啞的，「氣胸的狀況看新聞，一直都無法改善，他會閉關應該跟氣胸有關係，只是氣胸是果，真正的的疾病不知道，但他的身材一直偏瘦，後期根本過瘦，所以有可能是原發型氣胸。」

相關新聞：方大同重養生不菸不酒只喝白開水 唯獨戒不掉一項壞習慣

營養師進一步表示，方大同早年的操勞過度+完美主義者（他自己出來開公司又寫童書童謠）+吃全素（因為我有看到他說連乳製品都盡量不喝），而且他又是在美國養病，而這一次的冬天特別的冷。

另外，他也談及方大同的離開，其實從中醫辨證大概能推測得出來，只是大家無法接受他只有41歲，「我不反對吃素，但要吃對食物，用對烹調方式，還要依據居住環境及氣候去應對調整；老話一句，沒有營養，病怎麼養都不會有進展，不管是否吃素，再來就是性格及工作步調的調整。」
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