方大同絕筆信曝光…歌迷結婚獲賀卡竟成「最後訣別禮」

方大同親手寫下賀卡，祝福粉絲結婚。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」方大同對抗病魔5年，消失眾人眼前2年，不幸仍在2月21日撒手人寰，享年41歲，噩耗傳出令親友、歌迷大感鼻酸。沒想到，一名歌迷昨（28日）才分享方大同的親筆手寫信，如今噩耗傳出，這封信也成為他生前留下的最後筆跡。

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方大同的一名歌迷即將在今年步入婚姻，意外收獲他寄來的親筆賀卡，內容以英文寫道，「congratulations along with joyful wishes！」然而，方大同的歌迷會昨晚也將手寫信曝光與大家分享，「一位小夥伴今年迎來了人生的重大時刻，步入了婚姻殿堂，非常感謝有心的大同專程寄來的賀卡，與偶像情誼的雙向奔赴，讓追星這件事更有意義。再次祝福有情人終成眷屬。」

歌迷會昨晚曝光方大同的手寫賀卡。（翻攝自臉書）

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如今，方大同所屬「賦音樂」證實病逝噩耗，揭露他生前以積極態度面對頑疾5年，卻在今年2月21日早晨離開這個世界，享年41歲，「前往生命旅程的另一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。」而這封手寫信成為了方大同生前最後留下的絕筆字跡，同時也是送給粉絲的最後訣別禮。

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