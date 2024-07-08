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娛樂 音樂

英國劇組驚見「台灣藍白拖」 首登寶島喊夜衝阿里山

伊內絲・德・克拉克（左）和亞瑟・達維爾現實中是一對銀色夫妻。（愛樂愛城文化傳媒提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕英國「國民岳父」亞瑟・達維爾（Arthur Darvill）與妻子伊內絲・德・克拉克（Ines de Clercq）領銜音樂劇首度來台，兩人從確定巡演檔期後就對此行演出興奮不已，主辦單位更將藍白拖等具台灣的特色小物急件送達英國劇組，希望主創們能從彩排時就感受到台灣文化。

除了演出，因為時間剛好近中秋節，主創們特地跟台灣方申請在演出空檔品嚐台灣經典點心蛋黃酥，並將在演出結束後「夜衝」阿里山看日出唱阿卡貝拉，希望在台灣留下最動聽的美好回憶。

英國「國民岳父」之稱的亞瑟・達維爾領銜音樂劇《Once,愛是唯一》首度來台。（愛樂愛城文化傳媒提供）

亞瑟・達維爾、伊內絲・德・克拉克這對銀色夫婦將率領一眾倫敦西區明星卡司來台演出。音樂劇《Once,愛是唯一》由葛倫．韓薩、瑪琪達．艾葛洛瓦共同擔任詞曲創作，並由愛爾蘭劇作家恩達．沃許（Enda Walsh）擔任編劇。

本次台灣巡演是2023年首演的全新國際巡演版本，由北愛爾蘭導演狄恩．強生（Dean Johnson）執導，希望能帶來在台灣從未見過的「演員即樂手」的表演形式。

12位音樂家演員輪番上場，一邊演奏吉他、小提琴、大提琴、手風琴、曼陀林琴和爵士鼓等樂器，同時又唱又跳又演，一邊搭配劇情發展，時而劇中人、時而場外客，展現比電影更加豐富飽滿的角色人物的內心世界，絕對將帶給觀眾一場震撼的四重感官享受。

音樂劇《Once, 愛是唯一》改編自2007年的同名音樂愛情電影，期盼多年終於來台演出的消息曝光後，許多喜愛當年電影或音樂劇的藝人和KOL們也紛紛帶頭號召搶票，展榮展瑞雙胞胎甚至不計形象拍攝短影音，強調「此劇不紅，天理難容」；除此之外，知名網紅那那大師和賴珮如也自彈自唱大秀主題曲《Falling Slowly》，撩撥起七、八年級生當年第一次看這部電影的悸動。

今天（8日）主辦單位宣布於臺北表演藝術中心8/23 （五）14:30加開「平日治癒場」，主辦單位不計成本，畫出I型人專區，讓享受孤獨的I型人能在梅花空座的包圍下，讓音樂療癒身心，回憶遺憾，感受僅此一次的演出機會。

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