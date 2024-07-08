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唐治平拒認領母遺體！ 檢警將依規定處理遺體收埋

唐治平自稱認不出媽媽，因此拒認領遺體。（記者溫于德攝）

〔記者溫于德／台北報導〕唐治平位於新北市淡水區新市鎮的社區住處，6月3日有一名老婦被鄰居發現坐在住處頂樓死亡，經檢方相驗排除外力介入，然唐否認老婦是他的母親，故雖前往士林地檢署但拒絕領死亡證明書。另因今（8）日是警方公告依法處理遺體的最後日期，故遺體在無人認領情況下，士檢說將交由警方依規定處理遺體收埋事宜。

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士檢說明，遺體經檢察官相驗後，為了確認死者身分，會持續調閱死者的相關醫療等紀錄，並積極透過科學驗證方式比對身分，目前尚待正式比對結果出爐；另待死者身分確認後，會交由警方依規定處理遺體收埋事宜。

據悉，警方會把遺體將交由板橋殯儀館處理，待舉行聯合奠祭統一火化處理後，再將骨灰存放於三芝園區。

唐治平於今年6月5日赴士檢作證完再度強調「該遺體不是他的母親」，所以他沒有領死亡證明書；檢察官另問他，遺體若沒有家屬出面認領，是否同意交由殯葬業者處理？他說這不是他的家屬，為何要同意，但法律是這樣規定，所以他同意。

唐治平還原3日所發生的情況，當天警方到住處頂樓對他說「有一具女屍，上面有你母親的鑰匙與磁扣」，而這個磁扣、鑰匙確實是他母親所有，後來他確認遺體頭髮長度與母親一樣，不過遺體身穿綠色衣服並非他母親所有，且腿很粗、腳很大、皮膚粗糙，他雖不清楚這是否為屍體的膚況，或是因為是屍斑，總之他確定不是他的母親，完全不像；他還強調員警撥開遺體頭髮，他嚇了一跳。

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