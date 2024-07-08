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娛樂 電影

明道撞臉《周處除三害》陳桂林！願與阮經天演兄弟：影帝多賺啊

明道自稱是「艋舺龍虎堂機動組組長」，靈感來自於三立。（記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕明道從上海特別飛回台，昨天（7日）出席電影《前途海量》的首映會，吸引200名觀眾共襄盛舉。最近他被說撞臉《周處除三害》的阮經天，被當場恭喜「奪下北影影帝」，明道一聽也笑翻，還搞笑發表得獎感言。

對於近期大家都說他長得像阮經天，明道笑說還真的有人喊他「陳桂林」，但大多是開玩笑，「我有跟小天講，這片子很好，人家都以為是我拍的。」被問到如果與阮經天演兄弟OK嗎？明道欣然接受，表示「人家是影帝欸！我多賺啊！」

明道被說撞臉阮經天，還假裝發表得獎感言，笑翻眾人。（記者陳逸寬攝）

他在《前途海量》中聲稱自己是來自「艋舺」，又是「艋舺龍虎堂機動組組長」，又與阮經天有關係，明道解釋，說到台灣黑道就想到艋舺，要讓人立刻就get到笑點，「你說來自三重、板橋，別人會說蛤？不知道在哪。」

明道在片中飆髒話超級接地氣。（記者陳逸寬攝）

提到近況，明道分享兒子現在4歲，女兒9個月大，現在哄睡小孩，結果自己都會睡著，還會告訴女兒「爸比先睡給你看」。至於4歲的兒子，明道分享趣事，稱如果有人要與他合照，就會請兒子先在旁邊等待，起初兒子不理解會生氣、難過哭，最近終於懂得利用「藝人老爸」，想要跟路人要水槍玩，竟然會指著明道說「你知道他是誰嗎？他是我的爸比，那你的水槍可以借我」，讓明道好氣又好笑：「你居然出賣我！」

明道在片中飾演麥克，與過去他在偶像劇的形象大不同，在片中有許多幽默的演出，他認為這是他從影以來最好的片子，這是一個東北喜劇風格的電影，希望能夠找一個台灣人迸出化學反應。

明道在《前途海量》中飾演麥克，霸總外表卻是笑料百出。（紀得娛樂提供）

至於導演姜曉通為什麼要找他演此角？明道笑說：「因為導演想要找一個，就算搶了你的老婆，也恨不了他的人，但我也不知道為什麼我會給他這樣的感覺。」

他透露，自己有詢問導演為什麼想要拍這部電影，導演告訴他，因為在疫情期間有很多限制，心裡很壓抑，「導演想了一個這樣的劇本，封閉隧道象徵自己被關起來，打通隧道就像疫情終於解禁，這是給大家疫情後療癒的電影。」

明道在片中不停飆髒話，他分享：「我老婆說什麼，你們知道嗎？你說這句台詞的時候，感覺你有靈魂！」一名明道在三立時期的同事也特別來力挺，大讚他講髒話很接地氣，讓明道笑說：「我還有很多台詞說的很好！」電影在7月12日上映。

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