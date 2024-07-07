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娛樂 日韓

韓星晉升人夫！VIXX KEN娶台灣新娘宣誓：謝謝妳們跟我結婚

VIXX的KEN化身新郎倌，與台灣的新娘們會面。（ON INN ASIA提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團VIXX成員KEN今年第3度來台，7日一連舉辦兩場FAN CONCERT，以共譜浪漫婚禮為主題，現場不少「準新娘」身穿白色洋裝、頭戴婚紗，更自備捧花入座，後援會還在現場發給每位入場的女粉絲新娘胸花，主辦也貼心地以婚禮為主題設計了相關告示和婚禮小物，讓現場充滿喜氣洋洋的結婚氣氛。

VIXX的KEN獻唱歌曲，讓全台星光聽得如癡如醉。（ON INN ASIA提供）

活動一開始，KEN就誠意滿滿地用一大段親自預錄的中文旁白「歡迎新郎入場」，並以一身帥氣新郎西裝唱著歌曲《You're My Love Girl》登場。在進行婚姻宣示時，KEN雖然緊張地先深呼吸，但也不忘用中文「可愛」、「好」、「我們一起」回應觀眾，並向全場一起甜蜜地說：「我們宣誓成為一輩子照亮彼此的溫暖光芒」。更以中文：「大家好，我是新郎KEN，今天是什麼日子？（我們的）結婚典禮，謝謝你們跟我結婚。」

VIXX的KEN在舞台上念誓詞，現場相當浪漫。（ON INN ASIA提供）

KEN接著解釋由於在2022年的白色情人節就跟台灣的星光（粉絲名）告白了，中間歷經「多次分手」，不想再告白的他決定直接與台灣的星光們結婚成為夫妻，所以將本次活動的標題定為「第749次告白」，還用中文對台下說：「我超愛死你們了！」

晉升「新手人夫」的KEN向台下老婆們學習中、韓文「愛的語言」，不僅學了「寶貝」、「親愛的」、「老婆」，還學會如何哄老婆開心的句子「我愛你」、「我的寶貝，心情還好嗎？」、「饒我一次吧」、「相信我就好」、「一起走一輩子吧」，讓現場充滿粉紅泡泡。

為了測驗KEN是否有資格成為台灣星光的新郎，還進行新郎大測驗單元，以早上、下午、傍晚和晚上的情境，用各種舞蹈挑戰來取悅新娘們，在挑戰Energy《星期五晚上》經典16蹲挑戰時，KEN雖先充滿自信地説「我可以的」，但實際挑戰到第8蹲就忍不住哀嚎，大喊穿著皮鞋很困難，最後只挑戰到11蹲就放棄，讓主持人打趣緩頰「台灣媳婦不好娶」；挑戰aespa《Supernova》以及網路人氣歌曲《麻辣糖葫蘆》時，KEN則展現了性感又帥氣的一面。

VIXX的KEN帥氣歡迎各位台灣星光到場。（ON INN ASIA提供）

KEN還唱了韋禮安《如果可以》展現苦練標準中文發音，接著帶來自己首張迷你專輯中的《With all my heart》、《So Romantic》、《流星雨》等歌曲，以及未收錄在專輯裡的《獻給你》，KEN除了叮嚀大家要更幸福，自己也會跟新公司一起努力展現更好的成果，並承諾會常常來看老婆們，最後在離場的時候還準備手寫中文明信片，下午和晚上場的內容還不同，讓台灣星光們驚喜萬分。

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