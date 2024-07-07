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娛樂 電視

台灣人愛聊星座？黃靖倫曾因此被「獅子女」痛甩

黃靖倫曾有因為星座而戀情告吹的經歷。（八大提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《WTO姐妹會》本集邀請新住民分享「台灣人讓他們不解的特殊行為」主題，來自南非的Wade提起台灣人超級愛聊星座，來賓黃靖倫就分享曾經因為星座導致戀情告吹。

來自南非的Wade提起台灣人超級愛聊星座的特性。（八大提供）

黃靖倫描述經過：「以前遇到一位心儀的女生，我們無話不談，但她卻說因為我是金牛座，她是獅子座，金牛座跟獅子座是No.1不合的，我們還是不要開始好了。」無奈表示兩人根本都還沒有開始，對方就憑星座覺得不適合。

Wade也說台灣人很愛發明新用語，讓新住民非常苦惱，「最近學到的新詞是『你要不要來我家看我貓，我家貓會後空翻』我想說這個也太厲害了吧，我真的想去看！」聽來很正常的用語，但主持人郭彥均解釋，其實這是帶有性暗示，眾人瞬間恍然大悟，連主持人莎莎也沒聽過，她逗趣說：「當下聽到我也會想去看，因為很難得。」

來自智利的芭蒂誇讚台灣店員的聽力。（八大提供）

來自智利的芭蒂則是誇讚台灣店員的聽力和理解力，自己口齒不清，但佩服他們都聽得懂；舉例說自己曾因為想喝肉羹湯，一時忘記羹怎麼唸，便含糊帶過說「肉湯」，想不到店員秒懂，也正確上餐，令她備感神奇。

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