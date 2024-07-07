中市政府所補助《周處除三害》、《莎莉》等影片 台北電影節獲多項大獎

電影《周處除三害》飾演通緝犯陳桂林的阮經天，獲台北電影獎最佳男主角肯定。（劇照提供_一種態度電影股份有限公司）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台北電影節頒獎典禮於昨（6）日晚間舉辦，台中市補助、協拍電影《周處除三害》抱回最佳男主角及最佳男配角等2座獎項，《莎莉》獲得最佳配樂獎項，動畫長片《八戒》獲台北電影獎最佳動畫獎以及短片《回收場的夏天》獲得戲劇類節目聲音設計獎；市府新聞局表示，會持續補助，讓觀眾看到不一樣的台中。

新聞局表示，電影《周處除三害》入圍台北電影獎13項大獎，最終抱回最佳男主角及最佳男配角等2座獎項，該片在台中綠川書屋橋周邊拍攝精采武打戲，亦在精明商圈等地取景。

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電影《莎莉》集結三金演員的強勢卡司，入圍6項，並獲得最佳配樂獎項。該片是導演練建宏首部電影劇情長片，前往東勢、太平、龍井等地區捕捉台中的自然風光，台中場景占全片70%，講述有關台灣鄉村女性的故事，是一部最台中的電影。

短片《回收場的夏天》獲台北電影獎最佳短片肯定。（新聞局提供）

動畫電影《八戒》獲得台北電影獎最佳動畫獎，該片有45%的動畫景點取自台中，像是廣為大家熟知的高美濕地、國家歌劇院和秋紅谷公園等，導演邱立偉更於得獎感言感謝市府的支持與協助。而協拍短片作品《回收場的夏天》入圍8個獎項，並獲得最佳短片獎。

此外，台北電影節會外賽台灣電影行銷獎也獲得佳績，《粽邪3:鬼門開》獲得最佳行銷電影，劇中有多個台中海線場景；以SARS為故事背景的電影《疫起》，獲最佳預告片獎，該片於台中舊澄清醫院及衛福部台中醫院取景，其中舊澄清醫院經市府努力下於拆除前捕捉其珍貴身影呈現於電影中。

新聞局表示，未來會持續打造友善影視環境，以穩定的補助以及友善協拍支援，成為劇組在台中拍攝的最大後盾，要讓台中成為台灣影視拍攝的首選城市。

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