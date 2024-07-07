穩定交往2年被求婚 林采緹打槍男友：你有錢嗎？
林采緹5月中亮麗出席活動。（資料照，記者陳奕全攝）
林南谷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕「蛇姬」林采緹經歷婚變低潮，走出創傷後如今有了穩定交往2年的貼心男友，更投資餐廳，考取2張性學執照，斥資300萬引進情趣潮流品牌，愛情事業兩得意。
《CTWANT》報導，林采緹雖然演藝事業之外的副業版圖越做越大，卻說不會退居幕後，至於和男友晨泓軍交往2年感情穩定，她坦言不排斥再走入婚姻，「但現在就像談戀愛很開心。」
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有趣的是，男友不時會開玩笑嚷嚷要結婚，不過林采緹都很理性問他：「想結婚，你有錢嗎？」認為兩人目前還是應該要先拚事業。
今年5月出席活動時，林采緹也大方分享和男友恩愛秘辛，透露2人會用玩具互相幫忙，至於第一名的玩具？她自豪說：「心中第一名可能是自己的手。」也說有時恩愛適時的「假裝」，加點演戲成分能促進情趣，不要過頭都無傷大雅。
已考取2張性學證照的林采緹，更透露消失的半年都在持續精進，盼未來在性諮商、開課方面做足準備。
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