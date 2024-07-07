寫信求習近平也沒用！ 賭場大亨洗米華終審仍被判18年

洗米華因洗黑錢及非法賭博等罪，去年被澳門法院判刑。（彭博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕澳門賭場名人周焯華綽號「洗米華」，澳門太陽城集團創辦人，去年涉及洗錢、非法賭博和創立犯罪集團等289項罪名，被澳門法院裁定162項罪成，判處18年有期徒刑。

根據港媒最新報導，洗米華日前上訴求翻案，並親筆寫了一封名為「如果能給習近平國家主席寫一封信」公開信，向中國國家主席習近平求情並澄清，有關外界指稱他「黑社會犯罪」控訴都不是事實，希望習近平能替他平反。

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不過洗米華最後翻盤機會恐要落空了，據悉，他寫信向習近平求情的公開信根本石沉大海，澳門終審法院合議庭日前判他敗訴，仍維持18年刑期，且洗米華與其他被告還必須向澳門主管單位償還248.65億港幣（約1045億台幣）不法所得。

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據調查，洗米華所屬集團先後招攬283名中國籍的股東代理，並透過這些代理在中國境內組織、招攬中國民眾前往太陽城賭廳參與賭博或跨境網路賭博，該集團更在中國境內設立公司，為代理、賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務，並追討賭債。

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為了逃避監管和打擊，甚至利用地下錢莊等非法管道接收、結算賭資。此外，該犯罪集團還設立或透過中國公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持或服務，使得整個犯罪活動更加隱蔽。

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