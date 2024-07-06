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娛樂 最新消息

台北電影獎》《小曉》林品彤二度封后！台風超穩：做了不可思議的夢

林品彤（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影后林品彤又拿獎了！她繼去年以《小曉》過動症女孩拿下「金馬60」最佳女主角後，再接再厲，擒下台北電影獎影后，踢走《春行》老將楊貴媚、《莎莉》劉品言等人，再度拿下第二座影后獎！

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林品彤台風穩健，她表示：「兩年前的夏天，我也坐在台下，那時因為《美國女孩》入圍最佳新演員獎，白天拍攝《小曉》，這次因為《小曉》再次回到這裡，站上舞台，做夢都想不到的。」感恩《小曉》帶我走了很遠，就像做了一場不可思議的夢。

林品彤（記者王文麟攝）

對於再度拿獎，林品彤感謝在電影路、表演路上支持、幫助自己的前輩和老師，並謝謝片中的意涵媽媽、俊謙哥哥，感性表示「希望以後會跟《小曉》一樣，勇敢長大、犯錯、做夢。」

林品彤（記者王文麟攝）

評審肯定林品彤詮釋具身心問題的角色，以獨特而自然的表演方式，凸顯複雜的劇本情境，難度極高，表演恰如其分。

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