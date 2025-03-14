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（影音）Andy「合體媽媽拍片」感動全網 1句話惹淚：一樣是媽媽也差太多

Andy合體媽媽拍片感動全網。（翻攝自YT）Andy合體媽媽拍片感動全網。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy、家寧分手後撕破臉，Andy於11日拍片指控家寧及其母親的惡行，令各界聲援力挺，個人頻道已經突破174萬訂閱，有網友就發現，幾個月前Andy有合體媽媽拍片，許多觀眾被Andy媽媽的言語感動，紛紛感嘆「一樣是媽媽也差太多！」

Andy體驗媽媽的一天。（翻攝自YT）Andy體驗媽媽的一天。（翻攝自YT）

Andy開撕家寧後人氣飆漲，許多人不僅訂閱、斗內支持，更開始觀看Andy個人頻道先前出過的影片，其中一支是Andy在過年期間返回雲林老家探望家人的影片，Andy在影片中提到，由於媽媽近期身體狀況不佳，經常窩在家裡悶悶不樂，於是決定跟媽媽交換角色過一天，體會媽媽以前照顧自己的辛勞。

Andy與媽媽的暖心互動惹淚。（翻攝自YT）Andy與媽媽的暖心互動惹淚。（翻攝自YT）

過程中，Andy除了打掃家裡，也會幫媽媽煮菜，遇到鄰居登門找Andy合照時，媽媽也欣慰表示「好開心喔！還好經過8、9年，還有一些愛護Andy崇睿的粉絲朋友。」一家溫暖樸實的生活，令不少網友動容，「一樣是媽媽，別人媽媽貪得無厭」、「看完這個影片我整個哭爆，很心疼家人跟Andy，善良的人怎麼會這樣被欺負成這樣」、「純樸善良的一家人，媽媽說的這句真好：簡單就很快樂了」。

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