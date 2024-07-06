台北電影獎完整得獎名單》《老狐狸》5獎入袋大贏家！陳慕義上台：演員沒獎蠻奇怪

導演蕭雅全執導的《老狐狸》勇奪最佳劇情長片、導演、攝影、造型設計、編劇，共5獎成本屆大贏家。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕第26屆台北電影獎今（6）在台北中山堂頒獎，導演蕭雅全執導的《老狐狸》勇奪最佳劇情長片、導演、攝影、造型設計、編劇，共5獎成本屆大贏家，同片入圍的陳慕義台上發言，態度收斂，卻點出一點「蠻奇怪的」。

蕭雅全拿下導演獎時，表示「台北電影節是我的伯樂，感謝一路走來，業界的朋友，工作人員，無論是合作或對抗，這一切力量讓我更強壯，謝謝評審。」

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直到後來劇情長片獎，《老狐狸》全體劇組人員上台，陳慕義率先發言，表示得了一堆獎，但男配角也沒有，蠻奇怪的，不過後來他表示，《老狐狸》得了很多，謝謝大家。

林品彤（記者王文麟攝）

下月將滿13歲的林品彤，繼去年以《小曉》過動症女孩拿下金馬影后後，今再接再厲，踢走《春行》老將楊貴媚、《莎莉》劉品言等人，擒下台北電影獎影后。

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評審肯定林品彤詮釋具身心問題的角色，以獨特而自然的表演方式，凸顯複雜的劇本情境，難度極高，表演恰如其分。

阮經天因在倫敦工作，未能出席典禮。（資料照，一種態度電影股份有限公司提供）

影帝方面，阮經天因在倫敦工作，未能出席典禮，他以《周處除三害》「陳桂林」一角，順利擊退《春行》喜翔、《（真）新的一天》李銘忠等人封帝，由監製李烈代為領獎。

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評審大讚阮經天在《周處》傾盡自身所有投入角色之中，在亡命之徒的角色塑造中，展現細膩的情感層次，驚人而亮眼。

「第26屆台北電影獎」完整得獎名單：

百萬首獎：《由島至島》

最佳劇情長片：《老狐狸》

最佳導演：蕭雅全《老狐狸》

最佳編劇：蕭雅全、詹毅文《老狐狸》

最佳男主角：阮經天《周處除三害》

最佳女主角：林品彤《小曉》

最佳男配角：李李仁《周處除三害》

最佳女配角：陳意涵《小曉》

最佳新演員：鄭又菲《BIG》

最佳紀錄片：《由島至島》

最佳短片：《回收場的夏天》

最佳動畫片：《八戒》

最佳攝影：林哲強《老狐狸》

最佳剪輯：Anna Magdalena Silva SCHLENKER《XiXi》

最佳配樂：李英宏《莎莉》

最佳美術設計：黃美清、楊傳信《（真）新的一天》

最佳造型設計：王誌成、高仙齡《老狐狸》

最佳聲音設計：劉小草、曾雅寧《愛的噩夢》

最佳視覺效果：林洪峯、余國亮、梁偉傑《BIG》

傑出技術：劉靜怡、廖珮妤、蔡易錦、唐治中、駱昱晨、黃郁婷、陳文育、高爾雅、無名停格動畫工作室（停格動畫技術）《眾生相》

卓越貢獻獎：顏振發

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