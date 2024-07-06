謝京穎新婚「嘴邊肉失守」爆懷孕！ 發文藏曖昧「倒數中」

謝京穎。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎上月9日與Energy張書偉補辦婚宴，當時被問生子計畫及蜜月規劃，張書偉表示，近期都在準備7月、9月的回歸演唱會，謝京穎則是忙拍民視八點檔《愛的榮耀》，這段時間得「禁孕」，不過近來卻被懷疑有孕。

謝京穎在《愛的榮耀》上演「逃亡記」，一堆報應陸續找上門，像是被修理、放潑水、賞巴掌、被鳥屎攻擊等，讓觀眾看得相當痛快，但也有不少人發現，她的臉變得圓潤許多，似乎還有一些水腫，加上請替身、穿寬鬆戲服、在社群寫下「再等一下下，大報應倒數中」，不禁令人聯想是否已懷孕，對此民視否認，表示一切都是劇情上的安排。

請繼續往下閱讀...

謝京穎。（翻攝自臉書）

謝京穎劇中使壞，為了爭家產，不惜借精懷孕，下藥誣陷好友，最後在與許仁杰拉扯時，不慎滾下樓梯流產，這場滾樓梯戲被不少網友質疑「為什麼要用替身？」她得知後相當傻眼，解釋這就是演戲，自己是演員不是武行，認為要有健康的心靈才可以演反派，否則會被角色拉扯到生病，大讚過往演出反派的前輩們，大家的身心靈都非常健全，她也找出紓壓的方法，就是「吃美食」，尤其觀眾天天叫她領便當，笑說：「真的每天乖乖領便當，一次還可以吃3個便當。」讓自己找到排解憂鬱的方法。

製作人王珮華表示，最近劇情大突破，加上謝京穎這一次反派掌握的節奏剛剛好，演技也是突飛猛進，「應該是有幸福愛情的滋潤。」不過也心疼她剛當人妻，就要在劇中「被折磨」，要請老公張書偉多「秀秀」她。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法