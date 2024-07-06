阿沁開唱前「高燒中暑」揭現況！被問F.I.R.官司喊：不要逼我

阿沁《Remember Love 記得愛演唱會-台北站》彩排記者會（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人阿沁今（6）日在台北CORNER MAX舉辦出道20年首場個人演唱會，樂天女孩「小紫」邱紫庭、電豹女啦啦隊女團「MEME秘密」到場助陣，而阿沁、陳建寧提告詹雯婷抄襲官司二審出爐，被判敗訴，被問及此事他則轉移話題低調回應：「好啦好啦不要逼我，今天是開心的事情」，還俏皮比愛心手指發送愛心。

阿沁《Remember Love 記得愛演唱會-台北站》彩排記者會（記者王文麟攝）

阿沁《Remember Love 記得愛演唱會-台北站》彩排記者會（記者王文麟攝）

阿沁辦演唱會前才去馬爾地夫度假10餘天，每天在戶外高溫40度下曝曬，導致大中暑、高燒41度，一度失聲，今現身喊下次不會再準備演唱會前去海島型國家度假，為了恢復狀態，阿沁還特別跑去刮痧，脖子和背部都一片黑，「刮到師父說他是最難刮的！不過聲音有恢復七八成了。」更搞笑表示，如果唱到一半覺得不太對勁，就要遞麥克風給大家幫忙唱。

請繼續往下閱讀...

阿沁《Remember Love 記得愛演唱會-台北站》彩排記者會（記者王文麟攝）

今年是阿沁出道20周年，原本只想辦一場演唱會回饋歌迷，沒想到開賣一分鐘就全部賣完了，公司宣布加碼，將在15個城市舉辦世界巡迴演唱會，阿沁也幽默表示：「看來我今年要變成空中飛人了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法