小粉紅認為「中國文化≠東洋文化」 IVE續遭威脅：不怕死嗎？

韓國女團IVE四月底推出的新歌〈해야（HEYA）〉遭到中國人嗆「偷文化」。（美聯社）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團IVE有著超正成員張員瑛（장원영）和安兪真（안유진），而4月底她們推出的歌曲〈해야（HEYA）〉，其MV使用東洋文化，卻被中國人認為，明明是中國文化，卻硬拗成是東洋文化，吸引許多小粉紅至IVE團體IG和成員各自IG下方留言洗版；而先前曾有一陣子小粉紅軍團銷聲匿跡，如今又再出現，讓歌迷對於偏激的小粉紅很頭痛。

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眾多中國網軍湧入IVE官方IG帳號說出偏激字眼，持續至今快過一季了。（翻攝自Instagram@ivestarship）

IVE近期忙於世界巡迴演唱會，官方IG也時常更新成員們的近況，沒想到，近期的貼文又湧入大量中國網軍狂轟，死抓著「中國文化≠東洋文化」，狂轟IVE是偷竊團：「我看你們也別叫韓國了，叫河南省韓國縣吧！」、「偷團滾……」、「憑什麼中國文化要被叫做東洋文化？」、「還把白色中國結戴到頭上，還不怕死嗎？」

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IVE忙於宣傳和表演，並未對「偷中國文化」一事表達任何言論。（美聯社）

對此，IVE官方及所有成員都未對中國網友認為的「中國文化≠東洋文化」等「偷文化」話題發表任何言論，最近都忙於現在所有的宣傳以及表演活動。許多歌迷認為，總是有太多不理性的中國網軍鬧場，讓許多人看到留言都很是頭痛。

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