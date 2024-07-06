遭爆秘戀BP Rosé至少3年！ 車銀優懶理緋聞送「濕身大肌肌」

車銀優（右）被傳交往Rosé，雙方經紀公司尚無回應。（翻攝自@eunwo.o_c、roses_are_rosie IG）



林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK成員Rosé桃花運不斷，繼日前否認與演員姜棟元戀愛緋聞後，近日又遭傳與「臉蛋天才」車銀優秘戀3年，有眼尖網友發現他們不約而同在社群PO出相同地點、相似pose、甚至還出現情侶裝，但雙方公司目前沒做回應。對此，車銀優懶理網友亂猜，昨天（5）參加音樂節，白色襯衫全濕透，胸肌若隱若現，對女粉絲來說簡直是一大福音。

車銀優以一身白馬王子造型現身。（翻攝自@CHAEUNWOO_offcl 社群X）

傳出戀愛緋聞後，車銀優沒有多做回應，昨（5）日馬不停蹄現身首爾的「WATERBOMB」音樂節，他穿著白色襯衫搭配白色長褲，以一身白馬王子造型現身。上台表演時，隨著舞蹈動作，他抓住衣領，不經意露出腹肌，還被在場的觀眾狂噴水，透視的襯衫讓他好身材全爆開，看得粉絲臉紅心跳。

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車銀優白色襯衫全濕透。（翻攝自@CHAEUNWOO_offcl 社群X）

車銀優白色襯衫全濕透。（翻攝自@CHAEUNWOO_offcl 社群X）

一連舉行3天的「WATERBOMB」音樂節，邀來許多大咖助陣，包括「少女時代」孝淵、「MAMAMOO」華莎、「SHINee」泰民等，就連到首爾宣傳新片《死侍與金鋼狼》的萊恩雷諾斯和休傑克曼昨晚也驚喜現身，玩到全身濕。

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